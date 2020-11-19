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Чубайс назвал плюсы пандемии коронавируса

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Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс благодарен пандемии коронавируса за «принудительную цифровизацию», сообщают «РИА Новости».

«(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию», — сказал Чубайс на Петербургском международном инновационном форуме.

Он отметил, что общение в цифровом формате экономит время за счет отсутствия необходимости ездить в командировки, на работу. «И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — подчеркнул Чубайс.

Ранее в ноябре Чубайс заявил, что время существенных доходов России от углеводородов может закончиться в ближайшие десятилетия. Однако «нефтяная лошадь» страны «еще не сдохла». 

Ранее по теме: Чубайс описал ситуацию в энергетической отрасли поговоркой про «дохлую лошадь»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных