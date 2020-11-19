Чубайс назвал плюсы пандемии коронавируса
«(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию», — сказал Чубайс на Петербургском международном инновационном форуме.
Он отметил, что общение в цифровом формате экономит время за счет отсутствия необходимости ездить в командировки, на работу. «И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — подчеркнул Чубайс.
Ранее в ноябре Чубайс заявил, что время существенных доходов России от углеводородов может закончиться в ближайшие десятилетия. Однако «нефтяная лошадь» страны «еще не сдохла».