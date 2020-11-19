Минстрой предложил запретить строительство апартаментов

В конце августа Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса. По словам замминистра, за семь месяцев 2020 г. объем введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7–8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. Стасишин полагает, что по итогам года отрасль выйдет «плюс – минус на показатели прошлого года».