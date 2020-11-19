Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
В России следует запретить строительство апартаментов, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, сообщают «РИА Новости».
«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», — сказал Стасишин, выступая в Совете федерации.
Он отметил, что построенные объекты должны попасть под амнистию и быть учтены в объеме ввода жилья. «Но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все – эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — подчеркнул замминистра.
За последние полгода в министерстве «были разные мнения» по этому вопросу, добавил Стасишин.
В конце августа Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса. По словам замминистра, за семь месяцев 2020 г. объем введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7–8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. Стасишин полагает, что по итогам года отрасль выйдет «плюс – минус на показатели прошлого года».