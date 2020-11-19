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Минстрой предложил запретить строительство апартаментов

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В России следует запретить строительство апартаментов, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, сообщают «РИА Новости». 

«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», — сказал Стасишин, выступая в Совете федерации. 

Он отметил, что построенные объекты должны попасть под амнистию и быть учтены в объеме ввода жилья. «Но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все – эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — подчеркнул замминистра.

За последние полгода в министерстве «были разные мнения» по этому вопросу, добавил Стасишин.

В конце августа Стасишин заявил, что строительная отрасль России вышла из кризиса. По словам замминистра, за семь месяцев 2020 г. объем введенного жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7–8%. По его словам, снижение есть как по индустриальному, так и по индивидуальному жилью. Стасишин полагает, что по итогам года отрасль выйдет «плюс – минус на показатели прошлого года».

Ранее по теме: В Минстрое заявили о выходе строительной отрасли из кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных