Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $900 млрд

Принятый пакет мер поддержки экономики стал третьим, принятым за год властями США, и во многом продлевает уже одобренные ранее меры. В конце марта действующий президент США Дональд Трамп утвердил ассигнования для поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии, на рекордные для истории страны $2,2 трлн. В нем также были предусмотрены прямые выплаты людям и помощь бизнесу. В апреле конгресс одобрил стимулирующие меры еще на $484 млрд. В их число вошло кредитования малого бизнеса, помощь больницам и финансирование программы тестирования на коронавирус.