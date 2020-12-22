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Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $900 млрд

Ведомости

Обе палаты конгресса США одобрили пакет стимулирующих мер для американской экономики на 2021 г. объемом в $892 млрд, передает The Wall Street Journal.

Документ после месяца обсуждений одобрен и платой представителей (359 — за, 53 — против), и сенатом (92- за, 6 — против) поздно вечером 21 декабря по местному времени. Он предполагает выплаты большинству американцев в размере $600 на человека, $600 на каждого ребенка, а также дополнительные еженедельные выплаты оставшимся без работы в размере $300. Программа займов для малого бизнеса расширяется на сумму около $284 млрд.

Кроме того, документ предполагает выделение из федерального бюджета более $50 млрд на распространение вакцин от коронавируса в США.

Принятый пакет мер поддержки экономики стал третьим, принятым за год властями США, и во многом продлевает уже одобренные ранее меры. В конце марта действующий президент США Дональд Трамп утвердил ассигнования для поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии, на рекордные для истории страны $2,2 трлн. В нем также были предусмотрены прямые выплаты людям и помощь бизнесу. В апреле конгресс одобрил стимулирующие меры еще на $484 млрд. В их число вошло кредитования малого бизнеса, помощь больницам и финансирование программы тестирования на коронавирус.

В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что власти США пытаются договориться о пакете стимулирующих мер для экономики общим объемом $1,8 трлн. Белый дом, в частности, хотел получить одобрение Конгресса не только на прямые выплаты пострадавшим от последствий коронавируса американцам, увеличенное финансирование здравоохранения, а также помощь малым и средним предпринимателям, но и на ассигнования в пользу крупного бизнеса, включая авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных