Конгресс США одобрил пакет мер по поддержке экономики на $900 млрд
Обе палаты конгресса США одобрили пакет стимулирующих мер для американской экономики на 2021 г. объемом в $892 млрд, передает The Wall Street Journal.
Документ после месяца обсуждений одобрен и платой представителей (359 — за, 53 — против), и сенатом (92- за, 6 — против) поздно вечером 21 декабря по местному времени. Он предполагает выплаты большинству американцев в размере $600 на человека, $600 на каждого ребенка, а также дополнительные еженедельные выплаты оставшимся без работы в размере $300. Программа займов для малого бизнеса расширяется на сумму около $284 млрд.
Кроме того, документ предполагает выделение из федерального бюджета более $50 млрд на распространение вакцин от коронавируса в США.
Принятый пакет мер поддержки экономики стал третьим, принятым за год властями США, и во многом продлевает уже одобренные ранее меры. В конце марта действующий президент США Дональд Трамп утвердил ассигнования для поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии, на рекордные для истории страны $2,2 трлн. В нем также были предусмотрены прямые выплаты людям и помощь бизнесу. В апреле конгресс одобрил стимулирующие меры еще на $484 млрд. В их число вошло кредитования малого бизнеса, помощь больницам и финансирование программы тестирования на коронавирус.
В октябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что власти США пытаются договориться о пакете стимулирующих мер для экономики общим объемом $1,8 трлн. Белый дом, в частности, хотел получить одобрение Конгресса не только на прямые выплаты пострадавшим от последствий коронавируса американцам, увеличенное финансирование здравоохранения, а также помощь малым и средним предпринимателям, но и на ассигнования в пользу крупного бизнеса, включая авиакомпании.