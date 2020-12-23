Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России
Последнее десятилетие можно назвать «потерянным» для экономики России с точки зрения экономического роста из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде, заявил в интервью РБК председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-групп» Петр Авен.
Он пояснил, что уровень инвестиций около 20% ВВП для России недостаточен. Из-за этого не был обеспечен желаемый экономический рост. С 2013 г. общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался.
«C точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 г. у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными»,— сказал Авен.
На вопрос, можно ли говорить о «потерянном десятилетии» для российской экономики, Авен ответил: «И да, и нет». По его словам, в России произошла фундаментальная трансформация экономической модели. Наиболее явной характеристикой этого процесса банкир назвал таргетирование инфляции, в результате чего она была подавлена в эти годы. «В условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдет и у нас», — сказал он.