Авен рассказал о «потерянных годах» для экономики России

На вопрос, можно ли говорить о «потерянном десятилетии» для российской экономики, Авен ответил: «И да, и нет». По его словам, в России произошла фундаментальная трансформация экономической модели. Наиболее явной характеристикой этого процесса банкир назвал таргетирование инфляции, в результате чего она была подавлена в эти годы. «В условиях подавления инфляции все страны испытывали временные проблемы с экономическим ростом. Поэтому можно было ожидать, что замедление роста произойдет и у нас», — сказал он.