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The Economist назвал российский рубль одной из самых недооцененных валют в мире

Ведомости

Российский рубль является второй самой недооцененной в мире валютой в соответствии с «индексом бигмака», сообщил The Economist со ссылкой на собственные расчеты. 

«Бигмак в России стоит 135 рублей, а в США — $5,66. Подразумеваемый обменный курс составляет 23,85. Разница между этим и фактическим обменным курсом (74,63) говорит о том, что российский рубль недооценен на 68%», — сообщило издание. 

Самой недооцененной валютой в мире стал ливанский фунт: его показатель по «индексу бигмака» составил 68,7%. 

Самыми переоцененными валютами в мире стали норвежская крона — переоценена на 7,5%, шведская крона — на 12,6%, швейцарский франк — переоценен на 28,8%, согласно индексу.

«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных