The Economist назвал российский рубль одной из самых недооцененных валют в мире
Российский рубль является второй самой недооцененной в мире валютой в соответствии с «индексом бигмака», сообщил The Economist со ссылкой на собственные расчеты.
«Бигмак в России стоит 135 рублей, а в США — $5,66. Подразумеваемый обменный курс составляет 23,85. Разница между этим и фактическим обменным курсом (74,63) говорит о том, что российский рубль недооценен на 68%», — сообщило издание.
Самой недооцененной валютой в мире стал ливанский фунт: его показатель по «индексу бигмака» составил 68,7%.
Самыми переоцененными валютами в мире стали норвежская крона — переоценена на 7,5%, шведская крона — на 12,6%, швейцарский франк — переоценен на 28,8%, согласно индексу.
«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.