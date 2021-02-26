Инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд

Курины яйца в России за указанный период подорожали на 1,1%, мука — на 0,2%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,1%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта не изменились. В то же время на 0,1% подешевели пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водка.