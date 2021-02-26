Инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд
Рост потребительских цен в России в период с 16 по 24 февраля составил 0,2%, следует из материалов Росстата. На подобном уровне недельная инфляция находится на протяжении уже трех недель при том, что перед этим показатель был почти нулевым — 0,03%.
Таким образом, за февраль цены выросли на 0,6%, что в два раза больше сопоставимого показателя прошлого года. С начала 2021 г. инфляция составила 1,2% против 0,7% за тот же период 2020 г.
Наиболее сильно среди продуктов питания за неделю подорожал картофель — на 2,2%. В периоды со 2 по 8 февраля и с 9 по 15 февраля показатель был на уровне 2,2% и 2% соответственно.
В то же время темп роста цен на огурцы, которые в первую неделю февраля подорожали на 6%, а во вторую — на 3,6%, замедлился. Так, за последнюю неделю их стоимость выросла только на 0,7%.
В то же время продолжил дешеветь сахар, цены на который правительство стало регулировать из-за его подорожания более чем на 70% в прошлом году.
«Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации — на 0,1-7,8%. В 18 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 21 субъекте — на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились», — заявили в Росстате.
А вот цены на подсолнечное масло, стоимость которого власти также стали сдерживать, за неделю выросли в среднем на 0,1%. Аналогичная динамика наблюдалась и неделей ранее.
Курины яйца в России за указанный период подорожали на 1,1%, мука — на 0,2%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,1%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта не изменились. В то же время на 0,1% подешевели пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водка.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. С начала 2021 г. инфляция остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2%.
ЦБ ожидает, что пикового значения инфляция достигнет в первом квартале 2021 г. 2 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.