СМИ узнали о планах правительства сократить заимствования на 500 млрд рублей
Правительство России обсуждает предложения по сокращению заимствований в 2021 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на двух неназванных чиновников. По их информации, кабмин может сократить заимствования на 500 млрд руб. ($6,8 млрд) — с 3,7 трлн руб. до 3,2 трлн руб.
Объемы заимствования могут сократиться, так как экономика начинает выходить из спада, связанного с пандемией. А рост цен на нефть приносит бюджету дополнительные доходы, уточняет издание.
Скачок цен на нефть более чем на 20% в этом году дал экономике России импульс после ее сокращения во время пандемии коронавируса в прошлом году. По данным издания, У правительства осталось около 450 млрд руб. с прошлого года, когда неэнергетические доходы превысили ожидания, и это можно использовать для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета.
В этом году Россия уже заняла около 300 млрд рублей, в том числе на крупнейшем с июня аукционе по размещению госдолга с фиксированной ставкой, поясняет издание. 3 марта Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ еще на 104,13 млрд руб.
24 февраля Счетная палата опубликовала отчет, в котором говорилось, что государственный долг России за 2020 г. вырос на 5,4 трлн руб., или на 39,9%, до почти 19 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. Внешний долг России в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд, или на 3,5%, и составил $56,8 млрд. В рублях показатель вырос на 799,7 млрд, или на 23,6%, и составил 4,2 трлн руб. По данным Счетной палаты, за 2019 г. госдолг России вырос на 3,4 трлн руб. до около 13,6 трлн руб.
Министр финансов Антон Силуанов во время стратегической сессии Московского финансового форума в сентябре 2020 г. сообщал, что госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП. В последний раз такие цифры были в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП. Самым низким в новейшей истории российский госдолг был в 2008 г. – 6,5%. По итогам прошлого года российский госдолг составлял 12,2% ВВП. По предварительным оценкам, объем госдолга по итогам 2020 г. составит около 20 трлн руб., или около 19% ВВП, сообщали в пресс-службе Минфина.