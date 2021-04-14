Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с низкими доходами
Государственная Дума отклонила законопроект, в соответствии с которым предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ), следует из информации на официальном портале нормативных правовых актов.
Законопроект был внесен в Госдуму 15 апреля прошлого года. На тот момент МРОТ составлял 12 130 руб. в месяц, то есть от НДФЛ предлагалось освободить всех, кто зарабатывает меньше 24 260 руб. в месяц. Предполагалось, что это будет стимулировать потребление в стране, снизит социальные расходы государства в связи с повышением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для таких людей.
Однако, согласно заключению правового управления Госдумы, вынесенного по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении, документ не может быть рассмотрен без проекта федерального закона о внесении изменений в закон «О минимальном размере оплаты труда», поскольку он «содержит ограниченный перечень целей, для которых применяется МРОТ, и не допускает применение МРОТ для иных целей». Также в заключении сказано, что российский Налоговый кодекс «содержит сбалансированный механизм обложения НДФЛ, освобождения от НДФЛ и предоставления налоговых вычетов по НДФЛ».
10 марта этого года депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента аналогичный законопроект. Он предполагает отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц, и введение прогрессивной шкалы налогообложения. При этом, в соответствии с предложенной шкалой, налоговая ставка может вырасти вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.
Прогрессивная шкала налогов действовала в России до 2001 г. В зависимости от уровня доходов граждане уплачивали НДФЛ в размере от 13 до 30%. Затем был введен единый налог в 13%, причем подобное решение премьер-министр страны Михаил Мишустин назвал революционным.