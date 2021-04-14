Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с низкими доходами

Законопроект был внесен в Госдуму 15 апреля прошлого года. На тот момент МРОТ составлял 12 130 руб. в месяц, то есть от НДФЛ предлагалось освободить всех, кто зарабатывает меньше 24 260 руб. в месяц. Предполагалось, что это будет стимулировать потребление в стране, снизит социальные расходы государства в связи с повышением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для таких людей.