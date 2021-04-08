Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире
Налоговая нагрузка россиян является одной из самых низких в мире, говорится на сайте Министерства финансов страны.
«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%»,— заявили в ведомстве.
Минфин напомнил, что повышенный налог в 15% взимается только с граждан с годовым доходом от 5 млн руб., то есть «затрагивает незначительную часть населения». Кроме того, россиянам предоставляются различные налоговые льготы и вычеты, направленные на создание комфортных условий и борьбу с ростом налоговой нагрузки, добавили в ведомстве.
Ранее сегодня Всемирный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными. При этом 42% опрошенных сказали, сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад.
В марте депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц. При этом подобная прогрессивная шкала НДФЛ предполагала повышение ставки вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.