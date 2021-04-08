Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%»,— заявили в ведомстве.