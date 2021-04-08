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Финансы

Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире

Ведомости

Налоговая нагрузка россиян является одной из самых низких в мире, говорится на сайте Министерства финансов страны.

«Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%»,— заявили в ведомстве.

Минфин напомнил, что повышенный налог в 15% взимается только с граждан с годовым доходом от 5 млн руб., то есть «затрагивает незначительную часть населения». Кроме того, россиянам предоставляются различные налоговые льготы и вычеты, направленные на создание комфортных условий и борьбу с ростом налоговой нагрузки, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня Всемирный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что больше трети россиян считают действующие налоги чрезмерными. При этом 42% опрошенных сказали, сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад.

В марте депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий отмену НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 тыс. руб., то есть 17 тыс. руб. в месяц. При этом подобная прогрессивная шкала НДФЛ предполагала повышение ставки вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб.

Ранее по теме: Около трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных