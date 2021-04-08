Около трети россиян считают действующие налоги чрезмерными
52% считают налоговое бремя достаточным, 1% — недостаточным. 49% респондентов, которые считают налоги в России чрезмерными, находятся в возрасте 25-34 года. 25% опрошенных с таким мнением старше 60 лет.
По мнению 42% респондентов, сейчас они платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом о росте дохода за пять лет заявили 30% опрошенных. 13% отметили, что за пять лет стали платить меньше налогов, а доходы снизились у 27% респондентов.
В прошлом году россияне чаще всего платили налоги за автомобиль – 34%, квартиру – 31% и земельный участок – 27%. 22% респондентов заявили, что у них нет налогооблагаемого имущества. 12% опрошенных не платит налоги из-за льгот или по другим причинам.