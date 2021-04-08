Около трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

По мнению 42% респондентов, сейчас они платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом о росте дохода за пять лет заявили 30% опрошенных. 13% отметили, что за пять лет стали платить меньше налогов, а доходы снизились у 27% респондентов.