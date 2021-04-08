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Около трети россиян считают действующие налоги чрезмерными

Ведомости

Больше трети жителей России – 36% — назвали действующие налоги чрезмерными, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

52% считают налоговое бремя достаточным, 1% — недостаточным. 49% респондентов, которые считают налоги в России чрезмерными, находятся в возрасте 25-34 года. 25% опрошенных с таким мнением старше 60 лет.

По мнению 42% респондентов, сейчас они платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом о росте дохода за пять лет заявили 30% опрошенных. 13% отметили, что за пять лет стали платить меньше налогов, а доходы снизились у 27% респондентов.

В прошлом году россияне чаще всего платили налоги за автомобиль – 34%, квартиру – 31% и земельный участок – 27%. 22% респондентов заявили, что у них нет налогооблагаемого имущества. 12% опрошенных не платит налоги из-за льгот или по другим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных