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Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции

Ведомости

Недельная инфляция в России в период с 13 по 19 апреля вновь ускорилась и составила 0,2%, следует из отчета Росстата.

Индекс потребительских цен в стране с 6 по 12 апреля ведомство оценило в 0,1%. Тогда показатель снизился впервые за месяц, однако теперь вернулся к прежним уровням.

Сильнее всего из продуктов за неделю подорожали морковь и белокочанная капуста — на 1,7% и 1,6% соответственно. За апрель их стоимость выросла на 6,4% и 4,6% соответственно. Кроме того, цены на сахар и подсолнечное масло за 2021 г. выросли на 1,2% и 2,5% соответственно. Подорожание за неделю составило 0,5% и 0,3% соответственно.

Подешевели за минувшую неделю помидоры (-1,4%), водка (-0,2%), пшено (-0,2%) и пастеризованное молоко (-0,1%). В целом с конца декабря упали цены только на гречку и огурцы — на 2,1% и 9,6% соответственно.

В марте годовая инфляция в России составила 5,79%, обновив тем самым рекорд 2016 г. Целевым значением Центробанка является 4%, однако по итогам 2020 г. индекс роста цен оценили в 4,9%. Министерство экономического развития заявило, что инфляция в России в марте достигла пика. Ведомство выразило мнение, что после этого рост цен начнет замедляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных