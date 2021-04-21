Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции

Сильнее всего из продуктов за неделю подорожали морковь и белокочанная капуста — на 1,7% и 1,6% соответственно. За апрель их стоимость выросла на 6,4% и 4,6% соответственно. Кроме того, цены на сахар и подсолнечное масло за 2021 г. выросли на 1,2% и 2,5% соответственно. Подорожание за неделю составило 0,5% и 0,3% соответственно.