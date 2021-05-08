Путин заявил о дефиците рабочей силы в нескольких отраслях экономики

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, – это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.