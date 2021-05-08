Путин заявил о дефиците рабочей силы в нескольких отраслях экономики
Россия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, поэтому она делает все для того, чтобы трудовые мигранты в стране чувствовали себя комфортно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.
«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, – это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.
Путин добавил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, при этом товарооборот между странами немного сократился на фоне пандемии коронавируса. «Уверен, что есть все основания полагать, что он будет восстановлен, будет развиваться. У нас хорошие проекты», — отметил глава российского государства.
29 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов. «У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы, и вернуться гастарбайтеры, которые здесь работали, нам все равно не будет хватать рабочих», — сказал тогда Хуснуллин.
В середине апреля власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов, чтобы упростить их прибытие. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Узбекистане уже запланировано открыть российский миграционный центр для организации работы иностранцев в Москве по заявкам столичных компаний, еще один такой центр появится в Таджикистане.