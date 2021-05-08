Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Путин заявил о дефиците рабочей силы в нескольких отраслях экономики

Ведомости

Россия в настоящее время испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, поэтому она делает все для того, чтобы трудовые мигранты в стране чувствовали себя комфортно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, – это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.

Путин добавил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана, при этом товарооборот между странами немного сократился на фоне пандемии коронавируса. «Уверен, что есть все основания полагать, что он будет восстановлен, будет развиваться. У нас хорошие проекты», — отметил глава российского государства.

29 марта вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройках в России сохранится даже после открытия границ и возращения мигрантов. «У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Поэтому даже если мы откроем границы, и вернуться гастарбайтеры, которые здесь работали, нам все равно не будет хватать рабочих», — сказал тогда Хуснуллин.

В середине апреля власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов, чтобы упростить их прибытие. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Узбекистане уже запланировано открыть российский миграционный центр для организации работы иностранцев в Москве по заявкам столичных компаний, еще один такой центр появится в Таджикистане.

Ранее по теме: Хуснуллин спрогнозировал сохранение дефицита рабочей силы на стройках

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных