Власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов

По его словам, такое решение должно соответствовать нормам эпидемиологической безопасности, которые определяет Роспотребнадзор. Ефимов рассказал, что в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, который будет набирать желающих работать в Москве по заявкам московских компаний и организовывать их въезд в Россию. Еще один такой центр планируется открыть в Таджикистане.