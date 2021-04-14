Власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов
Ограничения на въезд в Россию трудовых мигрантов нужно постепенно снимать с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Пока мы говорить полностью об открытии границ (для трудовых мигрантов — ИФ) не можем в силу действующих ограничений, но к этому стремимся и ожидаем этого», — сказал Ефимов.
По его словам, такое решение должно соответствовать нормам эпидемиологической безопасности, которые определяет Роспотребнадзор. Ефимов рассказал, что в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, который будет набирать желающих работать в Москве по заявкам московских компаний и организовывать их въезд в Россию. Еще один такой центр планируется открыть в Таджикистане.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не хватает трудовых мигрантов в сфере строительства и сельского хозяйства.
По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.