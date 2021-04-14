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Власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов

Ведомости

Ограничения на въезд в Россию трудовых мигрантов нужно постепенно снимать с учетом эпидемиологической ситуации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Пока мы говорить полностью об открытии границ (для трудовых мигрантов — ИФ) не можем в силу действующих ограничений, но к этому стремимся и ожидаем этого», — сказал Ефимов.

По его словам, такое решение должно соответствовать нормам эпидемиологической безопасности, которые определяет Роспотребнадзор. Ефимов рассказал, что в Узбекистане открылся миграционный центр Москвы, который будет набирать желающих работать в Москве по заявкам московских компаний и организовывать их въезд в Россию. Еще один такой центр планируется открыть в Таджикистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не хватает трудовых мигрантов в сфере строительства и сельского хозяйства.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных