Песков заявил о нехватке мигрантов в России
В России не хватает мигрантов для работы в сфере строительства и сельского хозяйства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год и этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов по стройке», — сказал Песков.
По его словам, в России должны строить ощутимо больше, чем сейчас, однако на стройках не хватает рабочих рук. Количество мигрантов в стране уменьшилось из-за пандемии, добавил Песков.
Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что в 2020 г. число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%.
По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.