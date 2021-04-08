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Песков заявил о нехватке мигрантов в России

Ведомости

В России не хватает мигрантов для работы в сфере строительства и сельского хозяйства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год и этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов по стройке», — сказал Песков.

По его словам, в России должны строить ощутимо больше, чем сейчас, однако на стройках не хватает рабочих рук. Количество мигрантов в стране уменьшилось из-за пандемии, добавил Песков.

Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов заявил, что в 2020 г. число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.

Ранее по теме: В администрации президента заявили об ухудшении отношения россиян к мигрантам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных