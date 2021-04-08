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В администрации президента заявили об ухудшении отношения россиян к мигрантам

Ведомости

Число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5% в 2020 г., сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики, передает ТАСС. 

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — сказал Магомедов, отметив, что в Сибирском федеральном округе негативно относятся к мигрантам 22,3% жителей. Этому способствует распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий и «вызывающее» поведение представителей некоторых национальностей.

Он подчеркнул, что адаптацию мигрантов в российском обществе заметно усложняют этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей. По его словам, это создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы они могли адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Он отметил, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.

Ранее по теме: Жители России не готовы заместить иностранных мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных