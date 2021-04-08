В администрации президента заявили об ухудшении отношения россиян к мигрантам

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы они могли адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Он отметил, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.