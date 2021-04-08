В администрации президента заявили об ухудшении отношения россиян к мигрантам
Число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5% в 2020 г., сообщил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики, передает ТАСС.
«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», — сказал Магомедов, отметив, что в Сибирском федеральном округе негативно относятся к мигрантам 22,3% жителей. Этому способствует распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий и «вызывающее» поведение представителей некоторых национальностей.
Он подчеркнул, что адаптацию мигрантов в российском обществе заметно усложняют этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей. По его словам, это создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы они могли адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Он отметил, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.