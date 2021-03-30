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Путин оценил допустимое количество детей-мигрантов в школах

Ведомости

Количество детей-мигрантов в школах должно быть таким, чтобы они могли адаптироваться к российской языковой и культурной среде, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде, но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших, российских ценностей», – сказал Путин, отметив, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.

В качестве примера президент привел школы США и некоторых стран Европы. Когда уровень детей-мигрантов в них достигает определенного процента, местные жители забирают оттуда своих детей. В результате образуются школы, которые на 100% укомплектованы детьми мигрантов.

«И это большая проблема. Нам нужно иметь ввиду вот эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода», – резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных