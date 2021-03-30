Путин оценил допустимое количество детей-мигрантов в школах
Количество детей-мигрантов в школах должно быть таким, чтобы они могли адаптироваться к российской языковой и культурной среде, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде, но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших, российских ценностей», – сказал Путин, отметив, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.
В качестве примера президент привел школы США и некоторых стран Европы. Когда уровень детей-мигрантов в них достигает определенного процента, местные жители забирают оттуда своих детей. В результате образуются школы, которые на 100% укомплектованы детьми мигрантов.
«И это большая проблема. Нам нужно иметь ввиду вот эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода», – резюмировал Путин.