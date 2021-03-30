Путин оценил допустимое количество детей-мигрантов в школах

«Количество детей-мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде, но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших, российских ценностей», – сказал Путин, отметив, что это не только будет полезно для самих детей, но и не будет «задевать» российские семьи, создавать проблемы для образовательных учреждений.