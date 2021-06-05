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Россельхознадзор опроверг сообщения о зависимости России от импорта яиц для вакцин

Ведомости

Дефицита пищевого яйца в России нет, однако сохраняется зависимость страны от импорта спф-яиц, необходимых для производства отдельных видов вакцин, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее РБК со ссылкой на Данкверта сообщило, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе против коронавируса. 

«Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — сказал Данкверт, отметив, что в интервью РБК говорил исключительно о спф-яйце, предназначенном для производства отдельных видов вакцин для животных.

Россельхознадзор работает над снижением импортозависимости. В 2021 г. Федеральный центр охраны здоровья животных начнёт строительство предприятия по производству спф-яйца, запуск которого запланирован на конец 2022 г. Предприятие сможет производить свыше 100 млн яиц в год. При этом потребность в спф-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет примерно 6 млн штук в год. 

«Таким образом, строительство завода  сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента», — объяснил Данкверт.

Ранее по теме: Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на яйца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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