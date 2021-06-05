Россельхознадзор опроверг сообщения о зависимости России от импорта яиц для вакцин
Дефицита пищевого яйца в России нет, однако сохраняется зависимость страны от импорта спф-яиц, необходимых для производства отдельных видов вакцин, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — сказал Данкверт, отметив, что в интервью РБК говорил исключительно о спф-яйце, предназначенном для производства отдельных видов вакцин для животных.
Россельхознадзор работает над снижением импортозависимости. В 2021 г. Федеральный центр охраны здоровья животных начнёт строительство предприятия по производству спф-яйца, запуск которого запланирован на конец 2022 г. Предприятие сможет производить свыше 100 млн яиц в год. При этом потребность в спф-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет примерно 6 млн штук в год.
«Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента», — объяснил Данкверт.