Россельхознадзор опроверг сообщения о зависимости России от импорта яиц для вакцин

Россельхознадзор работает над снижением импортозависимости. В 2021 г. Федеральный центр охраны здоровья животных начнёт строительство предприятия по производству спф-яйца, запуск которого запланирован на конец 2022 г. Предприятие сможет производить свыше 100 млн яиц в год. При этом потребность в спф-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет примерно 6 млн штук в год.