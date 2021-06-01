Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на яйца

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России пытается убедить ритейлеров повысить закупочные цены на яйца, чтобы не допустить дефицита этого товара, сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе одной из сессий «Недели российского ритейла».

Замглавы ведомства отметил, что был рад, когда благодаря предпринятым мерам цены на яйца снизились до 40 руб. Однако это негативно повлияло на АПК.

«Несчастье, к сожалению, для агропромышленного холдинга оказалось, потому что сейчас наша задача — как-то убедить ритейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасная история», — сказал он.

Торговые сети сообщили Минпромторгу о просьбе производителей яиц и мяса птиц повысить закупочные цены на их продукцию на 10% в феврале этого года. Свое требование компании обосновали сокращением предложения из-за птичьего гриппа.

28 мая «Ведомости» узнали, что производители уже сами обратились в ведомство с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на их продукцию. Сложившуюся ситуацию компании объяснили сезонным сокращением спроса на продукцию, которое обычно наблюдается после Пасхи. Кроме того, собеседники «Ведомостей» рассказали, что за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что себестоимость в птицеводстве за последний год в среднем выросла на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. Она отметила, что ввиду сложившейся ситуации существует риск сокращения поголовья кур-несушек, что итоге приведет к дефициту яиц в России.

Ранее по теме: Производители сообщили о риске дефицита яиц

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных