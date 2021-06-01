Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на яйца

28 мая «Ведомости» узнали, что производители уже сами обратились в ведомство с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на их продукцию. Сложившуюся ситуацию компании объяснили сезонным сокращением спроса на продукцию, которое обычно наблюдается после Пасхи. Кроме того, собеседники «Ведомостей» рассказали, что за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.