Минпромторг призвал ритейлеров повысить закупочные цены на яйца
Министерство промышленности и торговли России пытается убедить ритейлеров повысить закупочные цены на яйца, чтобы не допустить дефицита этого товара, сообщил статс-секретарь – заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе одной из сессий «Недели российского ритейла».
Замглавы ведомства отметил, что был рад, когда благодаря предпринятым мерам цены на яйца снизились до 40 руб. Однако это негативно повлияло на АПК.
«Несчастье, к сожалению, для агропромышленного холдинга оказалось, потому что сейчас наша задача — как-то убедить ритейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит — это опасная история», — сказал он.
Торговые сети сообщили Минпромторгу о просьбе производителей яиц и мяса птиц повысить закупочные цены на их продукцию на 10% в феврале этого года. Свое требование компании обосновали сокращением предложения из-за птичьего гриппа.
28 мая «Ведомости» узнали, что производители уже сами обратились в ведомство с просьбой решить проблему «критического снижения» закупочных цен на их продукцию. Сложившуюся ситуацию компании объяснили сезонным сокращением спроса на продукцию, которое обычно наблюдается после Пасхи. Кроме того, собеседники «Ведомостей» рассказали, что за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства.
Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что себестоимость в птицеводстве за последний год в среднем выросла на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. Она отметила, что ввиду сложившейся ситуации существует риск сокращения поголовья кур-несушек, что итоге приведет к дефициту яиц в России.