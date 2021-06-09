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Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах» для самозанятых

Ведомости

Госдума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, который позволит самозанятым гражданам в случае необходимости уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Раньше у самозанятых такого права не было, так как они не могли предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. Теперь же у них появится возможность подтверждать факт снижения дохода, необходимый для получения «ипотечных каникул», с помощью других документов.

В перечень документов, которые могут предоставить самозанятые, вошли справка о полученных доходах и удержанных налогах; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой (ФНС); книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что в России в качестве самозанятых зарегистрированы 2,4 млн человек. По его словам, вместе они заработали более 430 млрд руб. и направили в бюджет налоги на 12 млрд руб.

Закон о самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 г. Он позволяет людям с таким статусом уплачивать налог в 4% за продажу товаров и услуг физическим лицам и в 6% — за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть меньше, чем стандартный НДФЛ в 13%.

Ранее по теме: В России зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных