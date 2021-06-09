Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах» для самозанятых
Госдума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, который позволит самозанятым гражданам в случае необходимости уменьшить или приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Раньше у самозанятых такого права не было, так как они не могли предоставить справку 2-НДФЛ от работодателя. Теперь же у них появится возможность подтверждать факт снижения дохода, необходимый для получения «ипотечных каникул», с помощью других документов.
В перечень документов, которые могут предоставить самозанятые, вошли справка о полученных доходах и удержанных налогах; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой (ФНС); книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что в России в качестве самозанятых зарегистрированы 2,4 млн человек. По его словам, вместе они заработали более 430 млрд руб. и направили в бюджет налоги на 12 млрд руб.
Закон о самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 г. Он позволяет людям с таким статусом уплачивать налог в 4% за продажу товаров и услуг физическим лицам и в 6% — за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть меньше, чем стандартный НДФЛ в 13%.