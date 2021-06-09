Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах» для самозанятых

Закон о самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 г. Он позволяет людям с таким статусом уплачивать налог в 4% за продажу товаров и услуг физическим лицам и в 6% — за обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть меньше, чем стандартный НДФЛ в 13%.