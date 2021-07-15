В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина за рубежом
Мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов подписали декларацию о сотрудничестве, которая предполагает создание Национального агентства маркетинга российского вина, сообщила пресс-служба мэрии города.
«Подписание документа состоялось в поселке Виноградном, где «Ариант» строит Центр энологического туризма. На его базе планируется создать Национальное агентство маркетинга российского вина», — говорится в сообщении. Агентство будет заниматься продвижением отечественного вина как в России, так и за рубежом. Швец отметил, что данная мера стала еще одним «серьезным шагом» в реализации стратегии губернатора Краснодарского края по развитию виноградарской отрасли региона и популяризации российского вина. К декларации смогут присоединяться и другие участники рынка.
Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила, что русский язык включен в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что принятое решение свидетельствует о «возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов». Оно будет способствовать продвижению отечественного вина за рубежом и закреплению статуса России в качестве одного из основных участников мирового рынка.