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В Анапе создадут агентство по продвижению российского вина за рубежом

Ведомости

Мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов подписали декларацию о сотрудничестве, которая предполагает создание Национального агентства маркетинга российского вина, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Подписание документа состоялось в поселке Виноградном, где «Ариант» строит Центр энологического туризма. На его базе планируется создать Национальное агентство маркетинга российского вина», — говорится в сообщении. Агентство будет заниматься продвижением отечественного вина как в России, так и за рубежом. Швец отметил, что данная мера стала еще одним «серьезным шагом» в реализации стратегии губернатора Краснодарского края по развитию виноградарской отрасли региона и популяризации российского вина. К декларации смогут присоединяться и другие участники рынка.

Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила, что русский язык включен в перечень официальных языков Международной организации по виноградарству и виноделию. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что принятое решение свидетельствует о «возрастающей роли России среди ключевых винодельческих регионов». Оно будет способствовать продвижению отечественного вина за рубежом и закреплению статуса России в качестве одного из основных участников мирового рынка.

Ранее по теме: Русский стал шестым официальным языком для виноградарей и виноделов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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