Мишустин поручил запустить продажу льготных авиабилетов семьям в августе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта к августу этого года запустить продажу авиабилетов по льготному тарифу для семей с детьми. Об этом глава правительства заявил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, стенограмма которого опубликована на сайте кабмина. Мера касается путешествий внутри страны.
«Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспорта организовать работу максимально оперативно. Провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — сказал Мишустин.
Разницу в стоимости между обычными и льготными билетами возместит государство. На это из бюджета выделят 1,35 млрд руб. Правила предоставления таких субсидий авиакомпаниям правительство уже утвердило, отметил премьер.
Льготные авиабилеты будут запущены по 46 межрегиональным маршрутам, которые, по словам Мишустина, охватывают почти все основные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. «Нужно выбрать одно из субсидируемых направлений и сделать единое бронирование для семей с детьми», — сказал он.
Предполагается, что нововведение поможет семьям «со скромным достатком» добраться до места назначения, чтобы посмотреть Россию и навестить родственников из других городов. Льготой смогут воспользоваться десятки тысяч семей, сказал Мишустин.
Ранее, 11 июня, глава кабмина подписал постановление о субсидировании льготных тарифов для семейных путешествий на поездах дальнего следования. На эти цели в текущем году в бюджете предусмотрено свыше 1,3 млрд руб. Обе меры направлены на поддержку и развитие внутреннего туризма в России.