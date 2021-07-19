Мишустин поручил запустить продажу льготных авиабилетов семьям в августе

Льготные авиабилеты будут запущены по 46 межрегиональным маршрутам, которые, по словам Мишустина, охватывают почти все основные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. «Нужно выбрать одно из субсидируемых направлений и сделать единое бронирование для семей с детьми», — сказал он.