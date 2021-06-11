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Семьи с детьми в России смогут купить билеты на поезда по льготной программе

Ведомости

Семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам для путешествий по России, сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования новой программы.

Льготы будут действовать на поездки в купе. Их распространят на все семьи с детьми младше 18 лет. «Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — пояснили в правительстве.

Билеты со скидкой можно будет купить на поезда любых направлений для самостоятельных путешествий и организованных туров. На субсидирование программы в федеральном бюджете предусмотрено более 1,3 млрд руб.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки в детский лагерь отдыха, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. Программа будет действовать до 20 сентября.

Ранее по теме: Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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