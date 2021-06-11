Семьи с детьми в России смогут купить билеты на поезда по льготной программе

Льготы будут действовать на поездки в купе. Их распространят на все семьи с детьми младше 18 лет. «Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — пояснили в правительстве.