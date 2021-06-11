Семьи с детьми в России смогут купить билеты на поезда по льготной программе
Семьи с детьми смогут купить билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам для путешествий по России, сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования новой программы.
Льготы будут действовать на поездки в купе. Их распространят на все семьи с детьми младше 18 лет. «Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — пояснили в правительстве.
Билеты со скидкой можно будет купить на поезда любых направлений для самостоятельных путешествий и организованных туров. На субсидирование программы в федеральном бюджете предусмотрено более 1,3 млрд руб.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки в детский лагерь отдыха, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. Программа будет действовать до 20 сентября.