Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
Правительство выделит дополнительно 4,5 млрд руб. на финансирование программы по возврату части средств за путевки в детские летние лагеря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд (руб.). Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», – сказал Мишустин, отметив, что эта мера позволит принять участие в программе еще более 220 тыс. детей. В мае правительство направило на эти цели 5 млрд руб.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Программа будет действовать до 20 сентября.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней.