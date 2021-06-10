Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

«Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд (руб.). Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», – сказал Мишустин, отметив, что эта мера позволит принять участие в программе еще более 220 тыс. детей. В мае правительство направило на эти цели 5 млрд руб.