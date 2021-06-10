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Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

Ведомости

Правительство выделит дополнительно 4,5 млрд руб. на финансирование программы по возврату части средств за путевки в детские летние лагеря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд (руб.). Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», – сказал Мишустин, отметив, что эта мера позволит принять участие в программе еще более 220 тыс. детей. В мае правительство направило на эти цели 5 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей. Программа будет действовать до 20 сентября.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. 

Ранее по теме: Правительство продлило срок действия программы детского туристического кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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