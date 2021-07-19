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Минпромторг потребует от ритейлеров снизить цены на овощи

Ведомости

Министерство промышленности и торговли потребует от крупных ритейлеров России, чтобы снижение цен на овощи производителями отразилось на стоимости продуктов в магазинах, заявил в ходе совещания партии «Единая Россия» с представителями правительства и главами регионов статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ритейла, от крупного ритейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На заседании председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что закупочная цена овощей должна упасть у поставщиков с новым урожаем, который стал поступать в середине июля. По его словам, к 14 июля стоимость свеклы уже сократилась на 65%, картофеля — на 56%, моркови — на 30%, белокочанной капусты — на 12%, репчатого лука — на 11%.

По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных