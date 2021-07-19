Минпромторг потребует от ритейлеров снизить цены на овощи
Министерство промышленности и торговли потребует от крупных ритейлеров России, чтобы снижение цен на овощи производителями отразилось на стоимости продуктов в магазинах, заявил в ходе совещания партии «Единая Россия» с представителями правительства и главами регионов статс-секретарь — замглавы ведомства Виктор Евтухов.
«Безусловно, мы будем требовать от ритейла, от крупного ритейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда, в общем-то, и работали», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
На заседании председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что закупочная цена овощей должна упасть у поставщиков с новым урожаем, который стал поступать в середине июля. По его словам, к 14 июля стоимость свеклы уже сократилась на 65%, картофеля — на 56%, моркови — на 30%, белокочанной капусты — на 12%, репчатого лука — на 11%.
По данным Росстата за июнь, цены на плодоовощную продукцию выросли в годовом выражении на 11,16%. При этом с начала года эта категория товаров подорожала на 15,74%. Более того, в июне по сравнению с маем стоимость свеклы повысилась на 58,38%, моркови — на 37,04%, картофеля — на 20,3%, белокочанной капусты — на 14,27%, репчатого лука — на 2,14%. В целом за месяц плодоовощные продукты выросли в цене на 2,35%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.