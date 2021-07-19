Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары
Несмотря на увеличение доли россиян, положительно оценивающих свое материальное положение, с 48% до 49% во II квартале текущего года по сравнению с I, 71% граждан продолжают экономить из-за роста цен на товары повседневного спроса, говорится в результатах исследования NielsenIQ, результаты которого приводит «Коммерсантъ».
Больше всего респондентов — 68% — экономят на развлечениях вне дома, выяснили аналитики. По сравнению с январем — мартом этот показатель сократился на 1 п.п. Еще 67% стараются не тратить деньги на приобретение новой одежды, а 61% — на питание вне дома. 54% опрошенных ограничивают себя в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.
«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — пояснила директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова. Так, в апреле — июне приобрести новые вещи были готовы только 40% россиян, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42%.
Каждый третий респондент заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса. В X5 Group рассказали, что сейчас люди чаще ходят в магазины, но тратят меньше, чем в прошлом году. Из отчетности компании следует, что в годовом выражении средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., а в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 руб.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.