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Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

Ведомости

Несмотря на увеличение доли россиян, положительно оценивающих свое материальное положение, с 48% до 49% во II квартале текущего года по сравнению с I, 71% граждан продолжают экономить из-за роста цен на товары повседневного спроса, говорится в результатах исследования NielsenIQ, результаты которого приводит «Коммерсантъ».

Больше всего респондентов — 68% — экономят на развлечениях вне дома, выяснили аналитики. По сравнению с январем — мартом этот показатель сократился на 1 п.п. Еще 67% стараются не тратить деньги на приобретение новой одежды, а 61% — на питание вне дома. 54% опрошенных ограничивают себя в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

«Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — пояснила директор по аналитике и консалтингу «NielsenIQ Россия» Марина Волкова. Так, в апреле — июне приобрести новые вещи были готовы только 40% россиян, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 42%.

Каждый третий респондент заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса. В X5 Group рассказали, что сейчас люди чаще ходят в магазины, но тратят меньше, чем в прошлом году. Из отчетности компании следует, что в годовом выражении средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., а в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 руб.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.

Ранее по теме: Опрос показал долю тратящих половину доходов на продукты россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных