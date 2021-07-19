Более 70% россиян экономят из-за роста цен на повседневные товары

Каждый третий респондент заявил, что обеспокоен подорожанием товаров повседневного спроса. В X5 Group рассказали, что сейчас люди чаще ходят в магазины, но тратят меньше, чем в прошлом году. Из отчетности компании следует, что в годовом выражении средний чек в «Пятерочке» снизился на 8,4% — до 394,1 руб., а в «Перекрестке» — на 19,4% до 591,4 руб.