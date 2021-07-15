Опрос показал долю тратящих половину доходов на продукты россиян

Для того чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на продукты в России, одна четверть опрошенных предложили увеличить заработную плату на уровень инфляции, а вторая — более активно бороться со спекулянтами. Каждый пятый респондент поддержал идею госрегулирования цен. Еще 19,2% граждан заявили о необходимости ограничения монополий. Снизить налоги или скорректировать ключевую ставку Центробанка предложили 6,1% и 3,8% опрошенных соответственно.