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Опрос показал долю тратящих половину доходов на продукты россиян

Ведомости

Примерно половина месячного дохода более чем у 60% россиян уходит на продукты питания, говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром Университета «Синергия» среди 5000 человек страны в возрасте от 20 до 55 лет.

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — приводят результаты исследования «РИА Новости».

Почти все жители страны (96,3%) заметили, что в последние месяцы цены на продукты в России выросли. Сильнее всего при этом повысилась стоимость овощей, фруктов, молочной и мясной продукции, растительного масла. Наименее подорожали рыба, сахар, зерновые и макаронные изделия.

Наибольшая доля респондентов (36,1%) связали рост цен на продукты с ослаблением курса рубля. Еще почти треть считают, что торговые сети накручивают стоимость товаров. 26,3% опрошенных заявили, что производители ориентируются на экспорт продукции в ущерб внутреннему потребителю, а 6,6% назвали причиной подорожания продуктов высокие инфляционные ожидания населения.

Большинство (77,1%) респондентов считают, что в ближайший месяц продуктовые цены продолжат расти. Уверенность в обратном выразили только 1,4% граждан. Еще 21,5% считают, что стоимость продуктов не изменится.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на продукты в России, одна четверть опрошенных предложили увеличить заработную плату на уровень инфляции, а вторая — более активно бороться со спекулянтами. Каждый пятый респондент поддержал идею госрегулирования цен. Еще 19,2% граждан заявили о необходимости ограничения монополий. Снизить налоги или скорректировать ключевую ставку Центробанка предложили 6,1% и 3,8% опрошенных соответственно.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г. Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%, причем продукты подорожали на 8,67%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 7,04%, а услуг — на 3,95%.

Ранее по теме: Россиян предупредили о риске подорожания «абсолютно всех» продуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных