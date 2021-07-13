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Россиян предупредили о риске подорожания «абсолютно всех» продуктов

Ведомости

Осенью этого года могут подорожать «абсолютно все» продукты питания, сезонные продукты могут кратковременно подешеветь, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Союза потребителей России Петра Шелища.

Он отметил, что сезонные продукты осенью кратковременно подешевеют, однако в годовом выражении цены на них будут расти. «Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — рассказал Шелищ.

По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. Шелищ добавил, что для решения проблемы нужно увеличить предложение на рынке. Нужно больше производить самим и не отказываться от импорта.

В июне стоимость продуктов питания выросла по сравнению с июнем прошлого года на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%. Годовая инфляция в июне достигла 6,5% — максимум с августа 2016 г. 11 июня в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться осенью. По оценке регулятора, к цели в 4% она вернется лишь во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных