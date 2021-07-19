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Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель впервые с начала лета

Ведомости

Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 1 июня опустилась ниже $70 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE. 

К 17.19 мск цена сентябрьского фьючерса достигла $69,63 за баррель. В целом за сегодняшний день сырье подешевело более чем на 5%. На закрытии предыдущих торгов Brent стоила $73,59 за баррель.

Дешевеет и нефть марки WTI. Ее августовский фьючерс к 17.17 мск достиг $67,69 за баррель после $71,56 на закрытии предыдущих торгов. Таким образом, он подешевел за день примерно на 5,5%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что на стоимости нефти сказывается третья волна пандемии коронавируса, на фоне которой возросли риски замедления роста экономики, что, в свою очередь, может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. «Принятое вчера ОПЕК+ решение увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни», — отметил он.

Вчера страны ОПЕК+ сообщили, что с августа этого года суммарно на 400 000 барр./сутки поднимут уровень добычи нефти. Такое повышение будет производиться ежемесячно. Действие соглашения, ограничивающего добычу, продлено до конца 2022 г.

Ранее по теме: Страны ОПЕК+ продлили сделку до конца 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных