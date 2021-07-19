Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель впервые с начала лета

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что на стоимости нефти сказывается третья волна пандемии коронавируса, на фоне которой возросли риски замедления роста экономики, что, в свою очередь, может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. «Принятое вчера ОПЕК+ решение увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни», — отметил он.