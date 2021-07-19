Цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель впервые с начала лета
Стоимость фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 1 июня опустилась ниже $70 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
К 17.19 мск цена сентябрьского фьючерса достигла $69,63 за баррель. В целом за сегодняшний день сырье подешевело более чем на 5%. На закрытии предыдущих торгов Brent стоила $73,59 за баррель.
Дешевеет и нефть марки WTI. Ее августовский фьючерс к 17.17 мск достиг $67,69 за баррель после $71,56 на закрытии предыдущих торгов. Таким образом, он подешевел за день примерно на 5,5%.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин пояснил, что на стоимости нефти сказывается третья волна пандемии коронавируса, на фоне которой возросли риски замедления роста экономики, что, в свою очередь, может негативно отразиться на восстановлении спроса на нефть. «Принятое вчера ОПЕК+ решение увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни», — отметил он.
Вчера страны ОПЕК+ сообщили, что с августа этого года суммарно на 400 000 барр./сутки поднимут уровень добычи нефти. Такое повышение будет производиться ежемесячно. Действие соглашения, ограничивающего добычу, продлено до конца 2022 г.