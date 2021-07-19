ЕС оспорит в ВТО ограничения в закупках российских госкомпаний
Еврокомиссия (ЕК) инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ограничений на участие иностранных фирм в закупках российских госкомпаний, говорится в сообщении ЕК.
В частности, ЕС хочет оспорить субсидирование Россией 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров, а также существующие квоты на закупки у иностранных поставщиков. «В 2019 году стоимость тендеров госпредприятий составила 23,5 трлн руб., что составляет около €290 млрд и эквивалентно 21% ВВП России»,— отмечается в сообщении ЕК.
«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях»,— подчеркнули в ЕК.
В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что готовы обосновать позицию России в ВТО. «Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам ВТО»,— цитирует «РИА Новости» заявление директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.
Ранее Минэкономразвития не исключило спора с Еврокомиссией в ВТО из-за обсуждения углеродного налога в ЕС. Согласно последним оценкам Минэка, ведение трансграничного углеродного налога (ТУН) затронет экспортируемую в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от углеродного налога в $3–4,8 млрд в год.