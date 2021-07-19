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ЕС оспорит в ВТО ограничения в закупках российских госкомпаний

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ограничений на участие иностранных фирм в закупках российских госкомпаний, говорится в сообщении ЕК. 

В частности, ЕС хочет оспорить субсидирование Россией 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров, а также существующие квоты на закупки у иностранных поставщиков. «В 2019 году стоимость тендеров госпредприятий составила 23,5 трлн руб., что составляет около €290 млрд и эквивалентно 21% ВВП России»,— отмечается в сообщении ЕК. 

«ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу некоторых российских мер, которые ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях»,— подчеркнули в ЕК. 

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что готовы обосновать позицию России в ВТО. «Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам ВТО»,— цитирует «РИА Новости» заявление директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой. 

Ранее Минэкономразвития не исключило спора с Еврокомиссией в ВТО из-за обсуждения углеродного налога в ЕС. Согласно последним оценкам Минэка, ведение трансграничного углеродного налога (ТУН) затронет экспортируемую в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от углеродного налога в $3–4,8 млрд в год.

Ранее по теме: Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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