ЕС оспорит в ВТО ограничения в закупках российских госкомпаний

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что готовы обосновать позицию России в ВТО. «Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам ВТО»,— цитирует «РИА Новости» заявление директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерины Майоровой.