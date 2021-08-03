В Госдуме предложили втрое увеличить размер социального налогового вычета
Депутаты от партии ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета в России в три раза — со 120 000 до 360 000 руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы Ярослав Нилов, разместив текст документа.
«Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета — с нынешних 120 000 до 360 000 руб. Его принятие позволит людям вернуть в семейный бюджет уже порядка 47 000 руб. уплаченного НДФЛ за налоговый период», — пояснил депутат.
Нилов указал, что действующий предел в 120 000 руб. не менялся на протяжении 10 лет. 13% от данной суммы — это 15 600 руб. в год. Их можно получить со средств, направленных на образование, лечение, лекарства и прочие социальные нужды. В существующих реалиях текущий размер вычета является «скромным», оценил политик.
В пояснительной записке к документу в ЛДПР указали, что за 10 лет стоимость обучения в вузах России выросла в три раза, цены на лекарства ежегодно росли примерно на 10%, а рубль обесценился почти втрое. Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы граждан падали с 2014 по 2017 г., в 2018 г. выросли на 0,1%, а в 2019 г. — на 1%. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса показатель упал на 3,5%. Вдобавок авторы инициативы указали на ускоряющиеся темпы инфляции.
В июне годовая инфляция в России достигла 6,5%. Это максимум с августа 2016 г. При этом, по данным Росстата, объем реальных располагаемых денежных доходов россиян во II квартале этого года вырос на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2020 г. В I квартале данный показатель, наоборот, сократился в годовом выражении на 3,7%.