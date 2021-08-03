В Госдуме предложили втрое увеличить размер социального налогового вычета

В пояснительной записке к документу в ЛДПР указали, что за 10 лет стоимость обучения в вузах России выросла в три раза, цены на лекарства ежегодно росли примерно на 10%, а рубль обесценился почти втрое. Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы граждан падали с 2014 по 2017 г., в 2018 г. выросли на 0,1%, а в 2019 г. — на 1%. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса показатель упал на 3,5%. Вдобавок авторы инициативы указали на ускоряющиеся темпы инфляции.