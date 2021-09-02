Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся на допандемийный уровень

Уровень безработицы в России в июле этого года составил 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из доклада Росстата, опубликованного накануне. В ведомстве указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек.