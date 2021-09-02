Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся на допандемийный уровень
Безработица в России вернулась на допандемический уровень, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая на Восточном экономическом форуме.
На учете в центрах занятости сейчас состоят около 1 млн человек, тогда как в период пандемии этот показатель достигал пикового значения 3,7 млн человек, сказал он.
Уровень безработицы в России в июле этого года составил 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из доклада Росстата, опубликованного накануне. В ведомстве указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек.
Как пояснил «Ведомостям» Котяков, в 44 из 85 регионов безработица находится на допандемическом уровне. Примерно в 41 субъекте показатель немного не достигает или чуть ниже допандемического уровня. «Но в целом в России показатель уже перевыполнен», — сказал он.