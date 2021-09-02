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Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся на допандемийный уровень

Ведомости

Безработица в России вернулась на допандемический уровень, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая на Восточном экономическом форуме.

На учете в центрах занятости сейчас состоят около 1 млн человек, тогда как в период пандемии этот показатель достигал пикового значения 3,7 млн человек, сказал он.

Уровень безработицы в России в июле этого года составил 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек, следует из доклада Росстата, опубликованного накануне. В ведомстве указали, что в последний раз столь низкий уровень безработицы был отмечен в сентябре 2019 г. По оценке Росстата, тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек.

Ранее по теме: Как во Владивостоке готовятся к Восточному экономическому форуму. Фотогалерея

Как пояснил «Ведомостям» Котяков, в 44 из 85 регионов безработица находится на допандемическом уровне. Примерно в 41 субъекте показатель немного не достигает или чуть ниже допандемического уровня. «Но в целом в России показатель уже перевыполнен», — сказал он.

Ранее по теме: В правительстве сообщили о возвращении зарплат к докризисному уровню

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных