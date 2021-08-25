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В правительстве сообщили о возвращении зарплат к докризисному уровню

Ведомости

Заработные платы в России превышают докризисные уровни, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. 

«Заработные платы по итогам 5 месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни», — говорится в сообщении. В правительстве отметили сохранение позитивных тенденций на рынке труда. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, последовательно снижается и по итогам июня достиг 4,8% (-1,6 п. п. по сравнению с пиком августа прошлого года). Численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 г. 

Регионам рекомендуется проанализировать численность граждан, не состоящих в трудовых отношениях и на учете в органах службы занятости населения. В частности, определить уровень их образования, половозрастную структуру, период отсутствия работы и причины незанятости и о результатах доложить в Минтруд.

По оценке Минэкономразвития, допандемические уровни достигнуты по большинству макроэкономических показателей. ВВП России по итогам июня достиг уровня IV квартала 2019 г. «В дальнейшем ожидается продолжение роста экономики — восстановительный рост экономики России заканчивается и переходит в более устойчивую фазу», — рассказали в правительстве.

Положительная динамика наблюдается почти во всех отраслях промышленности за исключением добывающей, на динамику которой продолжает влиять действие соглашения ОПЕК+. Кроме того, потребительский рынок пока находится чуть ниже докризисного уровня за счет динамики платных услуг населению и оборота общественного питания, которые пока полностью не восстановились. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных