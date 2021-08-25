В правительстве сообщили о возвращении зарплат к докризисному уровню

«Заработные платы по итогам 5 месяцев текущего года продолжают рост и в целом уверенно превышают докризисные уровни», — говорится в сообщении. В правительстве отметили сохранение позитивных тенденций на рынке труда. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, последовательно снижается и по итогам июня достиг 4,8% (-1,6 п. п. по сравнению с пиком августа прошлого года). Численность рабочей силы и уровень участия в рабочей силе в последние месяцы превышают уровни аналогичных периодов 2019 г.