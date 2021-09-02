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Новак: запасов нефти и газа в Арктике может хватить на сотни лет

Ведомости

Запасов нефти и газа в российской Арктике может хватить стране на десятки и даже сотни лет, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории – это 15 млрд т нефти и порядка 100 трлн куб. м газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности», – сказал Новак (цитата по ТАСС).

Пока эти проекты достаточно дорогие и требуют определенных льгот, однако правительство будет стимулировать эту добычу. При этом данные ресурсы будут полномасштабно использоваться только при необходимости или недостаточности ресурсов в других регионах, отметил вице-премьер.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования в отрасли.

Ранее по теме: Сечин предупредил о риске острого дефицита нефти и газа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных