Новак: запасов нефти и газа в Арктике может хватить на сотни лет

«В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории – это 15 млрд т нефти и порядка 100 трлн куб. м газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности», – сказал Новак (цитата по ТАСС).