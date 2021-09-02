Новак: запасов нефти и газа в Арктике может хватить на сотни лет
Запасов нефти и газа в российской Арктике может хватить стране на десятки и даже сотни лет, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе просветительского марафона «Новое знание».
«В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории – это 15 млрд т нефти и порядка 100 трлн куб. м газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности», – сказал Новак (цитата по ТАСС).
Пока эти проекты достаточно дорогие и требуют определенных льгот, однако правительство будет стимулировать эту добычу. При этом данные ресурсы будут полномасштабно использоваться только при необходимости или недостаточности ресурсов в других регионах, отметил вице-премьер.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования в отрасли.