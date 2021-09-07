Объем международных резервов России обновил исторический максимум
Объем международных резервов России к 1 сентября 2021 г. составил $618,2 млрд, что является максимальным значением за всю историю наблюдений, следует из материалов Центробанка.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале лета. Так, к 1 июня международные резервы страны оценивались в $605,2 млрд.
1 августа показатель составил $601 млрд.1 сентября прошлого года объем международных резервов достигал $594,4 млрд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.