Глава «Нафтогаза» заявил о готовности продлить договор с «Газпромом»
Власти Украины готовы продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной, которые прошли в среду.
«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит <...> будет сохранен», — заявил Витренко (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с «Газпромом», однако продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения транзита через Украину. По мнению главы компании, для этого нужны контракты с европейскими компаниями.
Ранее Украина заявляла, что готовит юридическую позицию для консультаций с США и Германией по гарантиям и компенсациям Киеву после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.
В августе «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform. Украиной была выставленная мощность объемом 9,8 млн куб. м в сутки.
В конце декабря 2019 г. Украина, Россия и Евросоюз подписали новый транзитный газовый контракт на пять лет с возможностью продления до 2034 г. Согласно документу, минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год, по 40 млрд куб. м — в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати», когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.