Производители предупредили о риске подорожания макарон
Дефицит твердых сортов пшеницы, а также подорожание материалов и сырья могут привести к существенному росту цен на макароны в России, заявили участники рынка в ходе круглого стола, сообщает «Интерфакс».
«Мы заявили о 15%-м росте, но видим, что сейчас второе повышение нужно заявлять, потому что завтра цена не снизится ни на что — ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт», — приводит агентство слова коммерческого директора отдела продаж компании «Байсад» Ларисы Левиной.
Она указала на повышение затрат производителей на комплектующие. По словам представителя рынка, в целом материалы подорожали примерно на 100–150% с октября прошлого года, а какие-то — более чем на 200%. Например, деревянный паллет (поддон) вырос в цене на 250%, тогда как годом ранее стоил 160 руб.
Владелец холдинга «Алтан», который управляет «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае, Валерий Покорняк сообщил, что в последние две недели пшеница твердых сортов стала продаваться за 32 000–38 000 руб. за тонну, тогда как ранее на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 000 руб. Бизнесмен отметил, что сейчас «мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США». Это спровоцировало повышенный спрос на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов. По его словам, если в советское время в России ежегодно производилось до 1,5 млн тонн пшеницы твердых сортов, то сейчас показатель находится на уровне 300 000–400 000 тонн.
Участники круглого стола также обратили внимание на вывоз «значительных объемов» зерна из России в Казахстан. В то же время, по мнению председателя Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александра Вайса, подобную ситуацию спровоцировали в том числе сами зернопереработчики, которые любыми способами пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками.
В связи с этим участники рынка направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Кроме того, производители подготовили программу по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и в прочих областях.
«Сегодня хозяйствам нужно помочь, нужна господдержка по семенам и удобрениям. Должна быть дотация за классность пшеницы», — сказал Покорняк.
По данным «Интерфакса», представители макаронного бизнеса решили обратиться к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий документ они планируют направить до 25 сентября.
По данным Росстата за август, в годовом выражении макароны в России подорожали на 8,76%. Это чуть выше общего значения по продуктам питания, которое зафиксировано на уровне 8,46%. С начала 2021 г. цена на макароны увеличилась на 5,49%, всех продуктов в среднем — на 4,83%.