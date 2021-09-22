Производители предупредили о риске подорожания макарон

Владелец холдинга «Алтан», который управляет «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае, Валерий Покорняк сообщил, что в последние две недели пшеница твердых сортов стала продаваться за 32 000–38 000 руб. за тонну, тогда как ранее на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 000 руб. Бизнесмен отметил, что сейчас «мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США». Это спровоцировало повышенный спрос на пшеницу, в том числе I и II класса, которых выращивается значительно меньше, чем мягких сортов. По его словам, если в советское время в России ежегодно производилось до 1,5 млн тонн пшеницы твердых сортов, то сейчас показатель находится на уровне 300 000–400 000 тонн.