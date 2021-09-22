Число богатых семей в России сократилось почти на 40%

По данным аналитиков, 49% российских семей (27,16 млн) сообщили, что им хватает денег только на еду и одежду, а купить товары длительного пользования они не могут. Еще у 36% домохозяйств (19,95 млн) есть возможность приобрести еду, одежду и товары длительного пользования, но покупка автомобиля, квартиры или дачи для них затруднительна. 12,9% российских семей (7,14 млн) денег хватает только на еду, а у 0,2% (115 810) нет средств даже на продукты питания.