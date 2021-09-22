Стоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», связали удешевление бензина с сезонным фактором: после окончания лета россияне стали меньше пользоваться автомобилями, в том числе реже путешествовать. Кроме того, по словам экспертов, дополнительное влияние на цену топлива могли оказать действия правительства, которое убедило производителей направлять большие объемы топлива на биржу. При этом аналитики усомнились в том, что тренд на падение стоимости топлива будет продолжительным.