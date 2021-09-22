Стоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум
Цена бензина марки АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня выросла на 0,6% и достигла рекордных 60 176 руб. за тонну, следует из данных площадки.
Предыдущий рекорд в 60 029 руб. за тонну был зафиксирован 22 июля этого года. Затем топливо стало дешеветь. 14 сентября его стоимость достигла минимальных со 2 июля 58 009 руб. за тонну.
Бензин марки АИ-92 тоже дорожает с 14 сентября. Сегодня он торговался по 56 206 руб. за тонну, что на 0,24% больше, чем днем ранее. До этого на подобном уровне цена марки была 3 сентября.
Ранее Росстат две недели подряд фиксировал снижения стоимости бензина в России. В период с 30 августа по 6 сентября топливо подешевело впервые с сентября 2020 г. Цена упала на 15 коп., а на неделе с 7 по 13 сентября — еще на 5 коп. Таким образом, средняя стоимость бензина составила 48,88 руб. за литр.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями», связали удешевление бензина с сезонным фактором: после окончания лета россияне стали меньше пользоваться автомобилями, в том числе реже путешествовать. Кроме того, по словам экспертов, дополнительное влияние на цену топлива могли оказать действия правительства, которое убедило производителей направлять большие объемы топлива на биржу. При этом аналитики усомнились в том, что тренд на падение стоимости топлива будет продолжительным.