Новак оценил возможность роста цен на нефть до $100 за баррель
Вице-премьер РФ Александр Новак допустил возможность роста стоимости одного барреля нефти до $100, при этом он добавил, что Россия надеется, что ситуация на рынке будет сбалансированной. Об этом он сказал журналистам в кулуарах форума «Российская экономическая неделя», передает «РИА Новости».
«Сегодня уже $83 (цена на нефть. — Ред.). Действительно цены не стоят на месте, они либо вверх, либо вниз. Могут быть и в таком формате, если ситуация на рынке будет складываться. Надеемся, что ситуация будет сбалансированной», — ответил Новак на вопрос, насколько серьезны риски роста цены на нефть до $100 за баррель.
Ранее президент России Владимир Путин назвал вполне возможным рост стоимости нефти до $100 за баррель. По словам главы государства, Россия и партеры по объединению ОПЕК+ делают все необходимое для стабилизации рынка нефти. Москва соблюдает все обязательства по сокращению добычи нефти, хотя, как отметил Путин, эти решения являются «сложными для экономики и компаний».
11 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE достиг $84,3 за баррель. Тогда аналитики Райффайзенбанка связали подорожание нефти с рекордными ценами на газ. «Из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты. И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах. Так, вслед за падением цен на газ после их роста почти до $2000 за тысячу куб. м цены на нефть также скорректировались ниже $80 за баррель. Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться», — заявили они.
По состоянию на 18:11 мск стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent составляет $82,96 за баррель, на нефть марки WTI — $80,20 за баррель.