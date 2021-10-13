Новак оценил возможность роста цен на нефть до $100 за баррель

11 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE достиг $84,3 за баррель. Тогда аналитики Райффайзенбанка связали подорожание нефти с рекордными ценами на газ. «Из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты. И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах. Так, вслед за падением цен на газ после их роста почти до $2000 за тысячу куб. м цены на нефть также скорректировались ниже $80 за баррель. Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться», — заявили они.