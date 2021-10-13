Путин допустил рост стоимости нефти до $100 за баррель
Президент России Владимир Путин назвал вполне возможным рост стоимости нефти до $100 за баррель. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Вполне возможно. Сейчас она растет в цене», — сказал Путин в ответ на вопрос, ожидает ли он, что нефть будет стоить $100 за баррель.
По словам главы государства, Россия и партеры по объединению ОПЕК+ делают все необходимое для стабилизации рынка нефти. Москва соблюдает все обязательства по сокращению добычи нефти, хотя, как отметил Путин, эти решения являются «сложными для экономики и компаний».
11 октября декабрьский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов достиг $84,3 за баррель. Тогда аналитики Райффайзенбанка связали подорожание нефти с рекордными ценами на газ. «Из-за дефицита газа и угля часть спроса в отопительный сезон может переключиться на нефтепродукты. И уже на прошлой неделе мы наблюдали, как ситуация на газовом рынке существенно сказалась на нефтяных ценах. Так, вслед за падением цен на газ после их роста почти до $2000 за тысячу куб. м цены на нефть также скорректировались ниже $80 за баррель. Мы полагаем, что эта зависимость может существенно укрепиться», — заявили они.
По состоянию на 15:47 мск 13 октября стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent составляет $82,84 за баррель, на нефть марки WTI — $80,08 за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.