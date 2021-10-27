В ЦБ зафиксировали движение инфляции к верхней границе прогноза
Инфляция в России по итогам 2021 г. движется к верхней границе прогноза в 7,4-7,9%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова.
«Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал Тремасов журналистам. По его словам, прогноз инфляции на 2022 г. остается на уровне 4-4,5%. «Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — добавил представитель ЦБ.
По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 12 по 18 октября ускорилась до 0,26%. С 5 по 11 октября темпы роста потребительских цен замедлились до 0,22%. В сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г./г. в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%. В свою очередь, ЦБ 22 октября ухудшил прогноз по инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%.