В ЦБ зафиксировали движение инфляции к верхней границе прогноза

«Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», — сказал Тремасов журналистам. По его словам, прогноз инфляции на 2022 г. остается на уровне 4-4,5%. «Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер», — добавил представитель ЦБ.