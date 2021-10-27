Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,28% в период с 19 по 25 октября 2021 г., сообщил Росстат. Таким образом, рост потребительских цен ускоряется вторую неделю подряд: с 12 по 18 октября инфляция составляла 0,26%, с 5 по 11 октября темпы роста потребительских цен замедлялись до 0,22%.
С начала октября 2021 г. рост потребительских цен составил 0,91%, с начала года — 6,28%. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 7,97%. Это максимальное значение с февраля 2016 г., тогда этот показатель составлял 8,1%. Неделей ранее годовая инфляция составила 7,78%. Продовольственные товары, по данным министерства, за неделю подорожали на 0,55%, с начала октября на 2,01%, а в годовом выражении — 10,58% (неделю назад - 10,34%).
С 19 по 25 октября продолжился рост цен на овощи (+1,8%), свидетельствуют данные Росстата. В частности, огурцы за неделю подорожали на 11,4%, помидоры – на 7,2%, картофель – на 2,3%. При этом в Минэкономразвития отметили, что темпы роста цен на овощи замедлились — неделю назад показатель составлял 2,28%.
В то же время подешевели: яблоки – на 1,1%, лук репчатый – на 0,7%, капуста белокочанная и морковь – на 0,1%.
Цены на куриные яйца выросли в среднем по стране на 2,1%: в 57 субъектах рост цен составил 0,1%-3%, а в 20 субъектах – цены выросли на 3,1-11,1%. Минэкономики отмечает замедление темпов роста цен на мясо и птицу: 0,55% после 0,76% и 0,82% в предыдущие две недели. Молоко и молочная продукция подорожала на 0,33% после 0,54% неделей ранее, сахар на 0,59% после 0,81%.
Недельная непродовольственная инфляция также ускорилась с 0,14 до 0,17% с 19 по 25 октября. «Сдерживающее влияние продолжает оказывать дефляция на строительные материалы (-0,46% после -0,61%), а также замедление роста цен на бензин (0,14% после 0,33% неделей ранее). Кроме того, снизились темпы роста цен на легковые автомобили (+0,19% после +0,3%). Вместе тем цены на электро- и бытовые приборы выросли на +0,20% после снижения на -0,25% неделей ранее», — отметили в Минэкономразвития.
Сегмент регулируемых и туристических услуг перешел от дефляции к росту: +0,01% после -0,15% неделей ранее.
27 октября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России по итогам 2021 г. движется к верхней границе прогноза в 7,4-7,9%.
В сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г./г. в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%. В свою очередь, ЦБ 22 октября ухудшил прогноз по инфляции с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%.