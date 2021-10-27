Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

С начала октября 2021 г. рост потребительских цен составил 0,91%, с начала года — 6,28%. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 7,97%. Это максимальное значение с февраля 2016 г., тогда этот показатель составлял 8,1%. Неделей ранее годовая инфляция составила 7,78%. Продовольственные товары, по данным министерства, за неделю подорожали на 0,55%, с начала октября на 2,01%, а в годовом выражении — 10,58% (неделю назад - 10,34%).