Песков заявил о действующих механизмах кабмина по мониторингу роста цен

«Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен», — сказал Песков. По его словам, цель этих механизмов — предотвратить скачкообразное повышение цен. «С другой стороны, есть еще и объективные процессы – инфляционные, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», — сказал он. Правительство очень активно работает с субъективными факторами роста цен, а объективные факторы, такие как инфляция, нужно принимать как данность, подчеркнул пресс-секретарь.