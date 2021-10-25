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Песков заявил о действующих механизмах кабмина по мониторингу роста цен

Ведомости

Правительство по поручению президента России Владимира Путина наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен для предотвращения их скачка, заявил пресс-секретарь президента России Владимир Путин. Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, следят ли в Кремле за ростом цен на продукты.

«Существует действующее поручение президента кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен», — сказал Песков. По его словам, цель этих механизмов — предотвратить скачкообразное повышение цен. «С другой стороны, есть еще и объективные процессы – инфляционные, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», — сказал он. Правительство очень активно работает с субъективными факторами роста цен, а объективные факторы, такие как инфляция, нужно принимать как данность, подчеркнул пресс-секретарь.

Летом этого года стоимость гречки в магазинах выросла до рекордных значений за последние десять лет. По данным Росстата, в августе гречка в среднем стоила 102,51 руб. за кг, овсяная и перловая крупы — 45,21 руб. за кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за кг. С 1 августа по 15 октября в Алтайском крае цены на гречку и овес выросли на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень — на 36%.

«Коммерсантъ» со ссылкой на производителя гречки и овсянки писал, что с 4 ноября цены на крупы вырастут на 10-20% из-за существенного и продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры. До этого в Минсельхозе утверждали, что дефицита продуктов на внутреннем рынке не будет.

Ранее по теме: Производители гречки и овсянки предупредили о повышении цен на 10-20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных