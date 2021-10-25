Производители гречки и овсянки предупредили о повышении цен на 10-20%

В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о росте цен в среднем на 15%. Поставщики заявили, что окончание сбора урожая привело не к снижению цен, а, наоборот, их повысило. В сети отметили, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не вызывать дефицит товара на полках. Компания старается отсрочивать повышение или дробить его на несколько этапов. В X5 Group, «Магните», «Ленте» и Auchan не предоставили комментариев.