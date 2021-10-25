Производители гречки и овсянки предупредили о повышении цен на 10-20%
Крупный производитель гречки и овсянки «Роса» предупредил партнеров о повышении цен с 4 ноября по большей части позиций на 10-20% из-за существенного и продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма компании. В «Росе» не ответили на запрос издания.
В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о росте цен в среднем на 15%. Поставщики заявили, что окончание сбора урожая привело не к снижению цен, а, наоборот, их повысило. В сети отметили, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не вызывать дефицит товара на полках. Компания старается отсрочивать повышение или дробить его на несколько этапов. В X5 Group, «Магните», «Ленте» и Auchan не предоставили комментариев.
Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил, что поставщики продуктов весь 2020 г. сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Теперь они вынуждены либо повысить отпускные цены, либо уйти с рынка. В Минсельхозе подтвердили слова Леонова. По их данным, объемы местного производства основных круп обеспечивают существующий внутренний спрос. В 2021 г. посевные площади под гречкой увеличились на 12,1% до 975 900 га. К 22 октября в России собрали 837 500 т гречки — на 22 000 т больше, чем в 2020 г.
Летом этого года стоимость гречки в магазинах выросла до рекордных значений за последние десять лет. По данным Росстата, в августе гречка в среднем стоила 102,51 руб. за кг, овсяная и перловая крупы — 45,21 руб. за кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за кг. С 1 августа по 15 октября в Алтайском крае цены на гречку и овес выросли на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень — на 36%.
Рекордно выросли цены и на овсянку, сообщал Росстат в середине октября. По данным ведомства, в августе 2021 г. средние цены на геркулес — очищенные и обработанные зерна овса — составили 80,5 руб. за 1 кг, в сентябре они еще немного подорожали, до 80,9 руб. В октябре Минсельхоз заверил, что дефицита продуктов на внутреннем рынке не будет.