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Производители гречки и овсянки предупредили о повышении цен на 10-20%

Ведомости

Крупный производитель гречки и овсянки «Роса» предупредил партнеров о повышении цен с 4 ноября по большей части позиций на 10-20% из-за существенного и продолжающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма компании. В «Росе» не ответили на запрос издания. 

В сети магазинов «Верный» изданию подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о росте цен в среднем на 15%. Поставщики заявили, что окончание сбора урожая привело не к снижению цен, а, наоборот, их повысило. В сети отметили, что вынуждены частично принимать повышение цен от производителей, чтобы не вызывать дефицит товара на полках. Компания старается отсрочивать повышение или дробить его на несколько этапов. В X5 Group, «Магните», «Ленте» и Auchan не предоставили комментариев.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов пояснил, что поставщики продуктов весь 2020 г. сдерживали рост отпускных цен за счет собственной рентабельности. Теперь они вынуждены либо повысить отпускные цены, либо уйти с рынка. В Минсельхозе подтвердили слова Леонова. По их данным, объемы местного производства основных круп обеспечивают существующий внутренний спрос. В 2021 г. посевные площади под гречкой увеличились на 12,1% до 975 900 га. К 22 октября в России собрали 837 500 т гречки — на 22 000 т больше, чем в 2020 г. 

Летом этого года стоимость гречки в магазинах выросла до рекордных значений за последние десять лет. По данным Росстата, в августе гречка в среднем стоила 102,51 руб. за кг, овсяная и перловая крупы — 45,21 руб. за кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за кг. С 1 августа по 15 октября в Алтайском крае цены на гречку и овес выросли на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень — на 36%.

Рекордно выросли цены и на овсянку, сообщал Росстат в середине октября. По данным ведомства, в августе 2021 г. средние цены на геркулес — очищенные и обработанные зерна овса — составили 80,5 руб. за 1 кг, в сентябре они еще немного подорожали, до 80,9 руб. В октябре Минсельхоз заверил, что дефицита продуктов на внутреннем рынке не будет.

Ранее по теме: В правительстве обсуждают временный запрет на экспорт гречки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных