На Украине остановили более половины энергоблоков ТЭС из-за нехватки угля

Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года на фоне роста цен на энергоносители и сокращения поставок газа. Транзит российского газа в Европу через территорию страны значительно сократился, из-за этого Киев не может отбирать газ из транзитных объемов, а также не получает прибыль за счет транспортировки.