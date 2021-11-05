Газета
Экономика

На Украине остановили более половины энергоблоков ТЭС из-за нехватки угля

Ведомости

На Украине остановлена работа более половины энергоблоков на тепловых электростанциях на фоне дефицита угля в стране, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Верховной рады Иван Крулько.

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует», — сказал депутат в эфире телеканала «Наш».

По словам Крулько, половина энергоблоков не работают по так называемой «аварийной заявке», то есть из-за недостатка топлива. «Они готовы, но не функционируют», — добавил он.

Так, накануне прекратила свою работу Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. На этом фоне Крулько предупредил о вероятности веерных отключений электроэнергии в стране, в том числе в больницах.

Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года на фоне роста цен на энергоносители и сокращения поставок газа. Транзит российского газа в Европу через территорию страны значительно сократился, из-за этого Киев не может отбирать газ из транзитных объемов, а также не получает прибыль за счет транспортировки.

По данным Укрэнерго на 1 ноября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю сократились на 7% до 542 800 т. Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину, мотивировав решение ростом внутреннего спроса. В Раде назвали решение «энергетической войной». Киев также закупает уголь у США, Польши и Казахстана.

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия также заблокировала транзит казахстанского угля на Украину. В Казахстане информацию не подтвердили, указав на «некоторые ограничения [поставок] в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Ранее по теме: В Киеве рассказали об остановке поставок энергетического угля из России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных