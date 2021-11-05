На Украине остановили более половины энергоблоков ТЭС из-за нехватки угля
На Украине остановлена работа более половины энергоблоков на тепловых электростанциях на фоне дефицита угля в стране, заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Верховной рады Иван Крулько.
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует», — сказал депутат в эфире телеканала «Наш».
По словам Крулько, половина энергоблоков не работают по так называемой «аварийной заявке», то есть из-за недостатка топлива. «Они готовы, но не функционируют», — добавил он.
Так, накануне прекратила свою работу Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области. На этом фоне Крулько предупредил о вероятности веерных отключений электроэнергии в стране, в том числе в больницах.
Дефицит угля на Украине наблюдается с начала года на фоне роста цен на энергоносители и сокращения поставок газа. Транзит российского газа в Европу через территорию страны значительно сократился, из-за этого Киев не может отбирать газ из транзитных объемов, а также не получает прибыль за счет транспортировки.
По данным Укрэнерго на 1 ноября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю сократились на 7% до 542 800 т. Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину, мотивировав решение ростом внутреннего спроса. В Раде назвали решение «энергетической войной». Киев также закупает уголь у США, Польши и Казахстана.
Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия также заблокировала транзит казахстанского угля на Украину. В Казахстане информацию не подтвердили, указав на «некоторые ограничения [поставок] в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».