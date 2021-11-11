Минпромторг заявил о резком удорожании арматуры из-за спекуляций трейдеров

«»В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).