Минпромторг заявил о резком удорожании арматуры из-за спекуляций трейдеров
Стоимость арматуры у конечных потребителей резко выросла в октябре в связи со спекулятивной политикой трейдеров, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«»В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Евтухова, при падении цены на арматуру, как это было, например, в августе, трейдеры приостанавливают закупки и ждут роста стоимости товара. Металлурги, в свою очередь, по цепочке сокращают объемы производства. В итоге через отложенный спрос возникает искусственный дефицит данной продукции и цена на нее начинает расти.
«Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — резюмировал замминистра.
За высокой разницей между стоимостью на металлопродукцию у производителей и трейдеров следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая при необходимости проверит ценообразование в данном секторе, отметил Евтухов. В случае выявления нарушений законодательства на участников рынка могут наложить оборотные штрафы. Это «влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать», сказал Евтухов.