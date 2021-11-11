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Экономика

Минпромторг заявил о резком удорожании арматуры из-за спекуляций трейдеров

Ведомости

Стоимость арматуры у конечных потребителей резко выросла в октябре в связи со спекулятивной политикой трейдеров, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«»В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Евтухова, при падении цены на арматуру, как это было, например, в августе, трейдеры приостанавливают закупки и ждут роста стоимости товара. Металлурги, в свою очередь, по цепочке сокращают объемы производства. В итоге через отложенный спрос возникает искусственный дефицит данной продукции и цена на нее начинает расти.

«Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — резюмировал замминистра.

За высокой разницей между стоимостью на металлопродукцию у производителей и трейдеров следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая при необходимости проверит ценообразование в данном секторе, отметил Евтухов. В случае выявления нарушений законодательства на участников рынка могут наложить оборотные штрафы. Это «влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать», сказал Евтухов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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