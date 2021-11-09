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Бизнес предложил сделать прозрачной торговлю металлоломом

В «Деловой России» хотят обязать госкомпании реализовывать его на электронных площадках
Василий Милькин Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик предложил правительству обязать компании с госучастием продавать весь образующийся лом черных и цветных металлов на публичных торгах, в том числе с использованием электронных торговых площадок (ЭТП). «Ведомости» ознакомились с его письмом от 29 октября вице-премьеру Юрию Борисову (в аппарате Борисова подтвердили получение).

Переход госкомпаний на электронную торговлю повысит уровень прозрачности отрасли по обращению с ломом, обеспечит равный доступ потребителей к товару, а также создаст предпосылки для формирования рыночных цен на лом, пишет Репик. На предприятия с госучастием, по оценкам «Деловой России», приходится около 10% образующегося в стране лома. Поэтому публичные торги позволят «структурировать большую часть рынка», указывается в письме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных