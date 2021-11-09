Бизнес предложил сделать прозрачной торговлю металлоломом

Переход госкомпаний на электронную торговлю повысит уровень прозрачности отрасли по обращению с ломом, обеспечит равный доступ потребителей к товару, а также создаст предпосылки для формирования рыночных цен на лом, пишет Репик. На предприятия с госучастием, по оценкам «Деловой России», приходится около 10% образующегося в стране лома. Поэтому публичные торги позволят «структурировать большую часть рынка», указывается в письме.