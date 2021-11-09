Бизнес предложил сделать прозрачной торговлю металлоломом

Бизнес предложил сделать прозрачной торговлю металлоломомВ «Деловой России» хотят обязать госкомпании реализовывать его на электронных площадках
Председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик предложил правительству обязать компании с госучастием продавать весь образующийся лом черных и цветных металлов на публичных торгах, в том числе с использованием электронных торговых площадок (ЭТП). «Ведомости» ознакомились с его письмом от 29 октября вице-премьеру Юрию Борисову (в аппарате Борисова подтвердили получение).
Переход госкомпаний на электронную торговлю повысит уровень прозрачности отрасли по обращению с ломом, обеспечит равный доступ потребителей к товару, а также создаст предпосылки для формирования рыночных цен на лом, пишет Репик. На предприятия с госучастием, по оценкам «Деловой России», приходится около 10% образующегося в стране лома. Поэтому публичные торги позволят «структурировать большую часть рынка», указывается в письме.