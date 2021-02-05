Власти могут запретить экспорт металлолома

«В феврале будем мониторить ситуацию [с ценой лома черных металлов]. Возможности для реагирования сегодня есть, так как лом уже внесен в Перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка. И на эту продукцию в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 2 февраля на онлайн-совещании с участием Минпромторга, Минстроя и крупнейших металлургических компаний («Северсталь», НЛМК, ММК, Evraz, «Металлоинвест», «Мечел» и др.).