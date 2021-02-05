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Власти могут запретить экспорт металлолома

Эксперты опасаются ответных мер со стороны ЕС и США
Денис Тельманов Тимур Халудоров
Андрей Махонин / Ведомости

«В феврале будем мониторить ситуацию [с ценой лома черных металлов]. Возможности для реагирования сегодня есть, так как лом уже внесен в Перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка. И на эту продукцию в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 2 февраля на онлайн-совещании с участием Минпромторга, Минстроя и крупнейших металлургических компаний («Северсталь», НЛМК, ММК, Evraz, «Металлоинвест», «Мечел» и др.).

Металлолом – основное сырье для производства строительной арматуры и труб на электрометаллургических предприятиях. По данным отраслевой ассоциации «Руслом.ком», в 2020 г. заготовка лома в России составила 26,4 млн т, из них на экспорт было отправлено почти 4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных