Власти могут запретить экспорт металлолома

Власти могут запретить экспорт металлоломаЭксперты опасаются ответных мер со стороны ЕС и США
«В феврале будем мониторить ситуацию [с ценой лома черных металлов]. Возможности для реагирования сегодня есть, так как лом уже внесен в Перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка. И на эту продукцию в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 2 февраля на онлайн-совещании с участием Минпромторга, Минстроя и крупнейших металлургических компаний («Северсталь», НЛМК, ММК, Evraz, «Металлоинвест», «Мечел» и др.).
Металлолом – основное сырье для производства строительной арматуры и труб на электрометаллургических предприятиях. По данным отраслевой ассоциации «Руслом.ком», в 2020 г. заготовка лома в России составила 26,4 млн т, из них на экспорт было отправлено почти 4 млн т.