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Экономика

Еврокомиссия резко повысила прогноз по цене Brent на 2022 год

Ведомости

Еврокомиссия резко повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2022 г. до $78,9 за баррель с $68,3. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 11 ноября, осеннем экономическом прогнозе ведомства. Среди факторов, повлиявших на пересмотр весенних ожиданий, ЕК назвала сокращение добычи сланцевой нефти в США.

В документе отмечается, что средняя цена на нефть в текущем году составит $71,6 (против майского прогноза в $68,7) и достигнет максимального значения в IV квартале. В 2023 г. регулятор предсказал снижение средней цены до $72,3 за баррель — этот прогноз дается впервые. Ранее Bank of America предсказывал, что североморский эталон подорожает до $120 к концу первого полугодия 2022-го.

Кроме того, Еврокомиссия улучшила оценку годовых темпов роста ВВП еврозоны на 2021 г. до 5%. Прогноз на 2022 г. был ухудшен до 4,3% по сравнению с весенним. Ожидается, что в 2023 г. этот показатель опустится до 2,4%.

Прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 гг. пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с предыдущей оценкой 00 до  по сравнению с предыдущей, весенней оценкой — до 3,9% и 2,6%, соответственно. К 2023 г. ЕК ожидает рост российской экономики на уровне 2,2%.

Оценка по динамике ВВП США снизилась до 5,8%, на 2022 г. — повысилась до 4,5%. В 2023 г. Американская экономика покажет рост на 2,4%, считает ЕК. Прогноз роста ВВП Китая на текущий год сохранился на уровне 7,9%, однако был ухудшен на 2022 г. на один процентный пункт, до 5,3%, следует из документа. В 2023 г. ожидается рост на 5,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных