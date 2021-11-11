Еврокомиссия резко повысила прогноз по цене Brent на 2022 год

Оценка по динамике ВВП США снизилась до 5,8%, на 2022 г. — повысилась до 4,5%. В 2023 г. Американская экономика покажет рост на 2,4%, считает ЕК. Прогноз роста ВВП Китая на текущий год сохранился на уровне 7,9%, однако был ухудшен на 2022 г. на один процентный пункт, до 5,3%, следует из документа. В 2023 г. ожидается рост на 5,3%.