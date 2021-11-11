Еврокомиссия резко повысила прогноз по цене Brent на 2022 год
Еврокомиссия резко повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2022 г. до $78,9 за баррель с $68,3. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 11 ноября, осеннем экономическом прогнозе ведомства. Среди факторов, повлиявших на пересмотр весенних ожиданий, ЕК назвала сокращение добычи сланцевой нефти в США.
В документе отмечается, что средняя цена на нефть в текущем году составит $71,6 (против майского прогноза в $68,7) и достигнет максимального значения в IV квартале. В 2023 г. регулятор предсказал снижение средней цены до $72,3 за баррель — этот прогноз дается впервые. Ранее Bank of America предсказывал, что североморский эталон подорожает до $120 к концу первого полугодия 2022-го.
Кроме того, Еврокомиссия улучшила оценку годовых темпов роста ВВП еврозоны на 2021 г. до 5%. Прогноз на 2022 г. был ухудшен до 4,3% по сравнению с весенним. Ожидается, что в 2023 г. этот показатель опустится до 2,4%.
Прогноз по росту ВВП России на 2021 и 2022 гг. пересмотрен в сторону увеличения по сравнению с предыдущей оценкой 00 до по сравнению с предыдущей, весенней оценкой — до 3,9% и 2,6%, соответственно. К 2023 г. ЕК ожидает рост российской экономики на уровне 2,2%.
Оценка по динамике ВВП США снизилась до 5,8%, на 2022 г. — повысилась до 4,5%. В 2023 г. Американская экономика покажет рост на 2,4%, считает ЕК. Прогноз роста ВВП Китая на текущий год сохранился на уровне 7,9%, однако был ухудшен на 2022 г. на один процентный пункт, до 5,3%, следует из документа. В 2023 г. ожидается рост на 5,3%.