В приграничных районах Китая ввели ограничения на импорт продуктов из России

Ограничительные меры введены на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом на северо-востоке Китая. 3 ноября треть новых случаев заражения COVID-19 в стране (35 из 93) были выявлены в городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, который расположен на берегу Амура напротив Благовещенска. На этой неделе в городе, который с 28 октября находится под локдауном, была объявлена «народная война» с коронавирусом. В частности, все товары из-за границы, прибывшие в город в последний месяц, подлежат дензинфекции и отправке в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.