В приграничных районах Китая ввели ограничения на импорт продуктов из России
В некоторых приграничных с Россией китайских городах были введены ограничения на импорт продуктов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает торговое представительство РФ в Китае.
Так, 10 ноября администрация города Суйфэньхэ, крупного центра торговли в северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян, потребовала от администрации железнодорожного пункта пропуска на границе с Россией ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания, а также приостановить вывоз из города подобных продуктов любыми способами.
При этом станция продолжит принимать сельхозтовары, которые перевозятся без тары, в том числе зерно и другие сыпучие грузы. Пиломатериалы из России будут ввозиться с помощью специальных буксировочных паллетов, чтобы избежать погрузки и разгрузки вручную.
С 9 ноября в городском округе Хулун-Буир в автономном районе Внутренняя Монголия (также граничит с Россией) был полностью приостановлен импорт через все пункты пропуска продовольственных товаров холодовой цепи (товары, требующие особого температурного режима, к ним относятся скоропортящиеся продукты — например мясо, молоко, рыба, яйца и др.).
Товары, ввезенные до этой даты, могут поступать в продажу только после того, как их зарегистрируют профильные ведомства и выдадут документы о прохождении карантина. Кроме того, местному населению рекомендовано воздержаться от «покупки и использования импортных продуктов питания» и свести к минимуму прямой контакт с «предметами повышенного риска».
Ограничительные меры введены на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом на северо-востоке Китая. 3 ноября треть новых случаев заражения COVID-19 в стране (35 из 93) были выявлены в городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, который расположен на берегу Амура напротив Благовещенска. На этой неделе в городе, который с 28 октября находится под локдауном, была объявлена «народная война» с коронавирусом. В частности, все товары из-за границы, прибывшие в город в последний месяц, подлежат дензинфекции и отправке в местный центр по контролю и профилактике заболеваний для проверки на наличие вируса.
Китай ранее уже вводил ограничения на импорт российских продуктов из-за коронавируса. Так, в конце октября китайская таможня временно приостановила ввоз морепродуктов двух российских компаний после того, вирус был обнаружен в упаковках с замороженной рыбой. По данным на начало сентября, объемы прямого экспорта российской рыбной продукции в Китай с начала года упали в три раза из-за введения ограничений китайской стороной, в результате российские экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта и пути опосредованных поставок в КНР — в частности, через Южную Корею.